Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti

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Aykut Kocaman'ın görevden ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle Başakşehir büyük bir bir çıkış yakaladı. Geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında da Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

ANTALYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA YÜKSELDİ

Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 90+4. dakikada Houssam Ghacha'dan kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor 9 puanda kalırken, galibiyet hasreti 3 maça yükseldi. Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 12 puana çıktı.