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Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor- Galatasaray maçına Fernando Muslera'nın kalesini gole kapattığı anlar damga vurdu. Performansıyla göz kamaştıran usta kalecinin sergilediği performans takdir kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Samsun deplasmanında, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 5. dakikasında Victor Nelsson takımına ilk golü kazandıran isim oldu. 11. dakikada ise Barış Alper Yılmaz fileleri havalandıran isim oldu.

KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANDI

Samsunspor - Galatasaray maçına her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Samsunspor Kulübü, tüm biletlerin tükendiğini açıklayarak taraftarlara teşekkür etti. Deplasman tribününde yer alan 2 bin kişilik Galatasaray taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

MUSLERA KALEDE DEVLEŞTİ

Galatasaray'ın 37 yaşındaki file bekçisi, maça damga vuran isim oldu. Karşılaşmanın 46. dakikasında Samsunspor forveti Carlo Holse'nin şutunu, uzanarak kurtardığı anlar beğeni topladı. Usta kaleci, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Muslera, kalesine gelen son 9 isabetli şutun 8'ini kurtardı.

MUSLERA'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Başarılı file bekçisi, maç sonu yaptığı değerlendirmede "Uzun yıllar sonra Samsun'a gelmek ve bu büyük takıma karşı oynamak zevkti. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Erken goller avantaj yakaladık. Kritik üç puanı almayı başardık. İşimize devam etmemiz ve maç maç gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için bunu yapmalıyız. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluktur. Bunun için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.