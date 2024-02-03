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Muslera'nın kalesini gole kapattığı anlar damga vurdu - Son Dakika
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Spor

Muslera'nın kalesini gole kapattığı anlar damga vurdu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

03.02.2024 11:02  Güncelleme: 12:12
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Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor- Galatasaray maçına Fernando Muslera'nın kalesini gole kapattığı anlar damga vurdu. Performansıyla göz kamaştıran usta kalecinin sergilediği performans takdir kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Samsun deplasmanında, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 5. dakikasında Victor Nelsson takımına ilk golü kazandıran isim oldu. 11. dakikada ise Barış Alper Yılmaz fileleri havalandıran isim oldu.

KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANDI

Samsunspor - Galatasaray maçına her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Samsunspor Kulübü, tüm biletlerin tükendiğini açıklayarak taraftarlara teşekkür etti. Deplasman tribününde yer alan 2 bin kişilik Galatasaray taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaray'ın Samsunspor'u yendiği maça Muslera'nın kurtarışları damga vurdu
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

MUSLERA KALEDE DEVLEŞTİ

Galatasaray'ın 37 yaşındaki file bekçisi, maça damga vuran isim oldu. Karşılaşmanın 46. dakikasında Samsunspor forveti Carlo Holse'nin şutunu, uzanarak kurtardığı anlar beğeni topladı. Usta kaleci, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Muslera, kalesine gelen son 9 isabetli şutun 8'ini kurtardı.

MUSLERA'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Başarılı file bekçisi, maç sonu yaptığı değerlendirmede "Uzun yıllar sonra Samsun'a gelmek ve bu büyük takıma karşı oynamak zevkti. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Erken goller avantaj yakaladık. Kritik üç puanı almayı başardık. İşimize devam etmemiz ve maç maç gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için bunu yapmalıyız. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluktur. Bunun için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muslera\'nın kalesini gole kapattığı anlar damga vurdu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yalçın Koçyiğit: Gerçeği yansıtmayan bu haberi yayımlayarak, 'Bakın cimcom şaibeli maç kazanmıyor rakipler cimcoma yatmıyor, muslera kurtarıyor'' mu demek istiyorsunuz?? Cimcomun terlemeden kazandığı maçları cimcom taraftarları da artık çok net görüyor.... 8 58 Yanıtla
  • Ahmet Karakan : Mesele musleranın kaç kurtarış yaptığı değil ki, Fener maçında içinden muslera çıkan samsum kalecisi kaç kurtarış yapmış. 5 16 Yanıtla
  • zafer koc: Tescilli şikeciler yine yorumlara başlamış 5 5
  • zafer koc: Maç gerçekten çok zevksizdi Galatasaray'ın net bir penaltısı verilmedi. Samsun'un sol beki kırmızı görmeliydi. Ayrıca torreira da sarı görmeliydi. 5 2 Yanıtla
  • zafer koc: Yav he he 2 2
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