Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hafta içinde oynanacak 18. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa (Antalya)
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Altay- Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.00 Adana Demirspor- Galatasaray (Yeni Adana)
22 Aralık Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
17.00 Atakaş Hatayspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK- Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
23 Aralık Perşembe:
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek - Son Dakika Spor