Süper Lig'de maç saatleri değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig'de maç saatleri değişti

Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'de maç saatleri değişti
10.02.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'de maç saatleri değişti
Haber Videosu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maç programını duyurdu. Ramazan Ayı nedeniyle karşılaşmaların başlama saatlerinde değişikliğe gidildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ramazan Ayı'nda oynanacak müsabakalar için iftar vakitlerinin dikkate alındığı belirtildi. Buna göre 23. hafta karşılaşmaları 13.30, 16.00 ve 20.00 saatlerinde oynanacak.

UEFA MAÇLARI DİKKATE ALINDI

Federasyon açıklamasında, UEFA turnuvalarında mücadele eden Türk takımlarının play-off maç takvimlerinin de göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. 23. hafta maç tarihleri, ilgili üç kulüple yapılan görüşmeler sonucunda planlandı.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır. Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."

Süper Lig'de maç saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de maç saatleri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    akşam zaten 20 idi ne değişti anlamadım...eski sistem geri getirilmeli akşam maçları ramazandan sonra 19 olmalı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar

16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 17:13:51. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de maç saatleri değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.