Teknik direktör Farioli yönetiminde Süper Lig'de iyi bir grafik çizen Fatih Karagümrükte sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibinde yıldız savunmacı Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolu bıraktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiçbir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı - Son Dakika Spor