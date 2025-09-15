Süper Lig\'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz

Fenerbahçe- Trabzonspor maçında hakem kararları büyük tartışma yarattı. Trabzon basını, kararları "skandal" olarak değerlendirirken, sert manşetler ve açıklamalarla tepkisini ortaya koydu.
Trabzon basını, Kadıköy'de oynanan mücadeledeki hakem kararlarına sert ifadelerle yüklendi. Taka gazetesi, "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" manşetini atarken, Karadeniz gazetesi hakemin fotoğrafını manşetine taşıyarak "Kadıköy'de hırsız var" başlığını kullandı.
61 Saat gazetesi, Trabzonspor taraftarlarının sert tepkisini gündeme getirdi. Taraftar derneğinin açıklamasında, "Türk futbolu adaletsiz hakem kararları ve şeffaflıktan uzak kurumlarla güvenilirliğini kaybetmiştir. VAR'ın bariz hataları görmezden gelmesi ve MHK'nin basiretsizliği utanç vesikasıdır" denildi.
Güne Bakış gazetesi ise manşetinde "Yazıklar olsun, Türk futbolunu bitirdiniz" ifadelerine yer vererek tepkisini dile getirdi.
