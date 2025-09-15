Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz

Süper Lig\'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
15.09.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından Trabzon'da büyük bir isyan patlak verdi. Maçtaki hakem kararlarını "Skandal" olarak nitelendiren Trabzon basını, sert ifadeler kullandı. "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" şeklinde manşetler atıldı.

Fenerbahçe- Trabzonspor maçında hakem kararları büyük tartışma yarattı. Trabzon basını, kararları "skandal" olarak değerlendirirken, sert manşetler ve açıklamalarla tepkisini ortaya koydu.

Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz

"DÜDÜK ASTIRMAZSAK ADAM DEĞİLİZ"

Trabzon basını, Kadıköy'de oynanan mücadeledeki hakem kararlarına sert ifadelerle yüklendi. Taka gazetesi, "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" manşetini atarken, Karadeniz gazetesi hakemin fotoğrafını manşetine taşıyarak "Kadıköy'de hırsız var" başlığını kullandı.

Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz

"UTANÇ VESİKASI OLARAK YERİNİ ALACAK"

61 Saat gazetesi, Trabzonspor taraftarlarının sert tepkisini gündeme getirdi. Taraftar derneğinin açıklamasında, "Türk futbolu adaletsiz hakem kararları ve şeffaflıktan uzak kurumlarla güvenilirliğini kaybetmiştir. VAR'ın bariz hataları görmezden gelmesi ve MHK'nin basiretsizliği utanç vesikasıdır" denildi.

Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz

"YAZIKLAR OLSUN"

Güne Bakış gazetesi ise manşetinde "Yazıklar olsun, Türk futbolunu bitirdiniz" ifadelerine yer vererek tepkisini dile getirdi.

Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz

Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

10:36
Galatasaray’ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:55:08. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.