2022-2023 sezonu Süper Lig gözlemci listesi - Son Dakika
Üye Girişi

2022-2023 sezonu Süper Lig gözlemci listesi

06.01.2023 11:12
2022-2023 sezonu Süper Lig gözlemci listesi

Süper Lig'de sezonun geri kalan bölümünde düdük çalacak hakemler ve VAR hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Gözlemci Terfi Kurslarının ardından sezonunun kalan bölümünde görev yapacak gözlemci klasmanlarını belirledi. 23 hakemin düdük çaldığı Lig'e 6 yeni hakem eklenerek bu sayı 29'a yükseldi.

Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Gözlemci Terfi Kurslarının ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak gözlemci klasmanlarını belirledi.

SÜPER LİG'E 6 YENİ HAKEM

Spor Toto Süper Lig'de görev yapan hakemlerin arasına Cihan aydın, Burak Pakkan, Turgut Doman, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan ve Murat Erdoğan eklendi. Böylece Lig'deki hakem sayısı 29'a yükseldi. Hakemliği bıraktığını açıklayan Özgüç Türkalp'in yerine ise atama yapılmadı.

İşte yeni hakem listeleri:

HAKEM LİSTESİ

  • Zorbay Küçük
  • Yaşar Kemal Uğurlu
  • Kadir Sağlam
  • Erkan Özdamar
  • Ali Palabıyık
  • Burak Pakkan
  • Sarper Barış Saka
  • Burak Şeker
  • Murat Erdoğan
  • Bahattin Şimşek
  • Arda Kardeşler
  • Cihan Aydın
  • Ali Şansalan
  • Ümit Öztürk
  • Suat Arslanboğa
  • Turgut Doman
  • Mert Güzenge
  • Volkan Bayarslan
  • Mustafa Kürşad Filiz
  • Mete Kalkavan
  • Çağdaş Altay
  • Hüseyin Göçek
  • Tugay Kaan Numanoğlu
  • Halil Umut Meler
  • Direnç Tonusluoğlu
  • Yiğit Arslan
  • Abdülkadir Bitigen
  • Atilla Karaoğlan
  • Yasin Kol

VAR HAKEMİ LİSTESİ

  • Mustafa İlker Coşkun
  • Serkan Tokat
  • Mustafa Öğretmenoğlu
  • Özgür Yankaya
  • Emre Malok
  • Onur Özütoprak
  • Hakan Ceylan
  • Alper Ulusoy
  • Alper Çetin
  • Koray Gençerler
  • Erkan Engin
  • Bülent Birincioğlu
YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022-2023 sezonu Süper Lig gözlemci listesi - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
08:49 Ünlü şarkıcı Adele'nin son hali sevenlerini korkuttu: Zor yürüyorum, çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum
08:47 Evinde ölü halde bulunan MHP eski kadın kolları başkanının son paylaşımı ortaya çıktı: Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2023 11:18:51. #1.12#
SON DAKİKA: 2022-2023 sezonu Süper Lig gözlemci listesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement