2022-2023 sezonu Süper Lig gözlemci listesi

Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Gözlemci Terfi Kurslarının ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak gözlemci klasmanlarını belirledi.
Spor Toto Süper Lig'de görev yapan hakemlerin arasına Cihan aydın, Burak Pakkan, Turgut Doman, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan ve Murat Erdoğan eklendi. Böylece Lig'deki hakem sayısı 29'a yükseldi. Hakemliği bıraktığını açıklayan Özgüç Türkalp'in yerine ise atama yapılmadı.
İşte yeni hakem listeleri:
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