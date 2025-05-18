Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç

Süper Lig\'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç

Süper Lig devi Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Bu maç, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan 9 takımın kaderini belirleyecek. Beşiktaş, ligdeki üçüncülüğünü devam ettirmek için kazanmayı amaçlarken, Alanyaspor puan veya puanlar alıp ligde kalmak istiyor.

18.05.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in üçüncü sırada bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

9 TAKIMIN KADERİNİ ÇİZECEK

Saat 19.00'da başlayacak maç iki takım için ayrı önem taşıyor. Akdeniz ekibi, puan veya puanlar alıp ligde kalmak istiyor. KaraKartal da Avrupa Ligi için ligdeki üçüncülüğünü devam ettirmek için kazanmayı amaçlıyor.

HERKESİN GÖZÜ BU MAÇTA

Bu karşılaşma yalnızca iki takımı ilgilendirmiyor. Tam 9 takımın kaderi Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması ile şekillenecek. 58 puanlı Beşiktaş ile 38 puanlı Alanyaspor'un mücadelesi, hem Avrupa hem de küme mücadelesi veren ekipleri ilgilendiriyor.

Süper Lig'de üçüncü sıra yarışı veren Samsunspor ve RAMS Başakşehir'in gözü Beşiktaş maçının skorunda olacak. Bitime 3 hafta kala siyah-beyazlıların puan kaybı yaşamasını bekleyen iki ekip, Avrupa'da daha az eleme oynamak ve iki numaralı kupaya dahil olmak istiyor.

KÜME HATTI DA ŞEKİLLENECEK

Küme düşme hattında yer alan 5 ekip de Alanyaspor-Beşiktaş maçına odaklandı. Ateş hattında ve düşme hattının hemen üzerinde yer alan ekipler Bodrum FK, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Antalyaspor ise Alanyaspor'un olası puan kaybını bekleyecek.

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halis demir:
    HAYDİ SAMSUNSPOR 3 LÜK AŞKINA. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para

16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
15:54
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
14:24
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
09:41
Bakan Ersoy, Manisa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi
Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi
09:39
ABD’de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
ABD'de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 17:11:33. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.