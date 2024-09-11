Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı netleşti - Son Dakika
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Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı netleşti

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TFF, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralına dair yeni düzenleme taleplerini reddetti. Gelecek sezonda A Takım kadrolarında 14, maç kadrosunda ise 12 yabancı oyuncu bulunması kuralı geçerli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yabancı oyuncu sayısının artırılması talebi de TFF tarafından reddedildi. Sezon başında TFF'nin açıkladığı bu kural, yeni sezonda da geçerli olacak.

11.09.2024 15:19  Güncelleme: 15:34
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TFF, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralı açıklandı.

ERTUĞRUL DOĞAN DUYURDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında herkesin merakla beklediği konu ile ilgili, "Yabancı kuralıyla ilgili bizimle beraber Beşiktaş ve Galatasaray'ın da sayının artırılması ile ilgili talebi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu talebi reddetti" dedi.

TFF'NİN İLK KURALI 14'E 12 OLMUŞTU

TFF'den temmuz ayında yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikler yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti:

Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

• Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

• TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

Süper Lig\'de yabancı oyuncu kuralı netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı netleşti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Türk Ak: HELAL OLSUN TRABZONLUYA ADALET İÇİN GELMİŞ BU SENE SENSİN ŞAMPİYONNNNN FENERBAHÇEMMNM 10 20 Yanıtla
  • ferhat eser: hayalleri sadece BEŞİKTAŞ kadar büyük olmak olan süper lig ekipleri şampiyon BEŞİKTAŞI izlemeye devam edecek 7 20 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı: Ferhat eser kimsenin hayallerini seninki kadar küçük olamaz. Fb bu liğin ağa babası dır. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı netleşti - Son Dakika
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