Süper Lig'de yeni sezon başladı! Açılış maçı öncesi duygusal anlar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2023 -2024 Trendyol Süper Lig'inin ilk maçı öncesi 6 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesine, şampiyonluk kupası temsili maketi ve "Eren Bülbül" yazılı bir forma takdim etti.

DUYGUSAL ANLAR

Şehit Eren Bülbül'ün annesi sezonun ilk maçında Trabzonspor stadyumuna geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kendisine forma hediye etti.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

1 Ocak 2002'de Trabzon Maçka'da dünyaya gelen Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 yılında PKK ile Türk emniyet güçleri arasında çıkan çatışma esnasında, PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir.

HEYECAN BAŞLADI

Büyük heyecana sahne olacak olan Trendyol Süper Lig, Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla başladı.