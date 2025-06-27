Süper Lig\'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe\'nin yıldızı ezeli rakibe imzayı atıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oluyor.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Birçok kulübün transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncunun yeni adresi belli olmak üzere. Sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Osayi'nin kısa sürede imza atması bekleniyor.

Osayi-Samuel için bir süredir Beşiktaş devredeydi. Nijeryalı sağ bekin yıllık 2.5 milyon euroluk ücret ısrarı sonrası görüşmeler tıkanmıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Osayi, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Yıllık 1.9 milyon euro kazanacak. 3 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki savunmacı geçen sezon sarı-lacivertli formayla 39 maçta 2 asist yapmıştı.