Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor

01.09.2022 11:01
Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor

Trabzonspor, adı yaklaşık 1 aydır Fenerbahçe ile anılan İspanyol ekibi Valencia'nın 27 yaşındaki golcüsü Maxi Gomez ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili ekip, Uruguaylı santrforu bugün İstanbul'a getirerek 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'le anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncuyu bugün İstanbul getirecek.

İSTANBUL'DA TAKIM ARKADAŞLARIYLA BULUŞACAK

Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek.

TAKSİTLER HALİNDE 6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 6 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.

106 MAÇTA 23 GOL 5 ASİST

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Trabzonspor, Valencia, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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