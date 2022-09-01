La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'le anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncuyu bugün İstanbul getirecek.
Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek.
Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 6 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.
3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika