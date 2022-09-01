Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor

La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'le anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncuyu bugün İstanbul getirecek.

İSTANBUL'DA TAKIM ARKADAŞLARIYLA BULUŞACAK

Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek.

TAKSİTLER HALİNDE 6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 6 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.

106 MAÇTA 23 GOL 5 ASİST

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.