Türk futbolunda devrim yaratacak karar kapıda! Büyük derbide Arjantinli hakem düdük çalabilir

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Son haftalarda tartışılan hakem kararları sonrası özellikle Galatasaray, TFF'ye karşı kazan kaldırırken, yabancı hakem meselesi yeniden Türk futbolunun gündemine oturdu.

İLK ADAY NESTOR PITANA

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da 'gerektiğinde başvurabiliriz' düşüncesiyle yaklaştığı yabancı hakem konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sezon içerisinde önemli maçlarda yabancı hakemlere maç yönettirme fikrinde olan yetkililerin bazı isimlerle ilgili çalışmalarda bulunduğu aktarıldı. TFF'nin stres seviyesi yüksek karşılaşmalar için düşündüğü hakemlerden bir tanesinin ismi ortaya çıktı. Güney Amerika'da büyük derbiler yönetmiş ve olaylı maçlardan olumlu izlenimlerle ayrılan Nestor Pitana ilk adaylardan.

ARJANTİN'DEKİ KARİYERİ SONA ERİYOR

Pitana'nın ilk kez Ocak ayında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçında düdük çalabileceği de konuşuluyor. Arjantinli hakem, ülkesindeki kariyerine bu hafta son verecek ve diğer liglerden aldığı teklifleri değerlendirecek.