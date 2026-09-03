Süper Lig derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu kritik karşılaşma, ligin en çok izlenen maçlarından biri olarak futbolseverleri ekran başına toplayacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?