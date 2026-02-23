Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! ''Sezon başında o olsaydı'' şampiyonduk diyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! ''Sezon başında o olsaydı'' şampiyonduk diyorlar

Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! \'\'Sezon başında o olsaydı\'\' şampiyonduk diyorlar
23.02.2026 07:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçında da gol atarak taraftarları heyecanlandırdı. Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşısında attığı gollerle dikkat çeken Oh, kısa sürede takıma adapte oldu. Sosyal medyada birçok taraftar, Oh'un performansını övgüyle karşıladı ve ''Sezon başında o olsaydı şampiyonduk'' yorumları yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçında da gol atarak taraftarları heyecanlandırdı. Üst üste gelen performans sonrası sosyal medyada yorum yağdı.

ÜÇ MAÇTA ÜÇ GOL

Beşiktaş formasıyla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan Güney Koreli futbolcu, 2-2 sona eren mücadelede attığı şık golle taraftarlara "merhaba" dedi.

Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! 'Sezon başında o olsaydı' şampiyonduk diyorlar

Ardından RAMS Başakşehir deplasmanında da fileleri havalandıran Oh, son olarak Göztepe karşısında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla takımının dördüncü golünü kaydetti.

"SEZON BAŞINDA O OLSAYDI…"

Kısa sürede takıma adapte olan ve üç maçta üç golle dikkat çeken Oh'un performansı, Beşiktaş taraftarlarını adeta coşturdu. Sosyal medyada birçok taraftar, "Sezon başında o olsaydı şampiyonduk" yorumları yaptı. Yeni transferin yükselen grafiği, siyah-beyazlı camiada umutları artırdı.

Başakşehir, Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! ''Sezon başında o olsaydı'' şampiyonduk diyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    oh yendik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Tarih netleşti Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

07:12
Ronaldo’nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
06:57
Sapla saman karıştı Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
06:16
El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD’den ilk açıklama geldi
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
05:23
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı’ndan halka kritik çağrı
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
03:11
Yolcu otobüsleri dahil 16 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsleri dahil 16 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
02:43
İlçeyi ayağa kaldıran olay Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 08:08:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! ''Sezon başında o olsaydı'' şampiyonduk diyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.