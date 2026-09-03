Süper Lig devinden ezeli rakibine yılın transfer çalımı
Beşiktaş, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ümit Akdağ'ı Alanyaspor'dan kadrosuna kattı. Beşiktaş, 22 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalarken genç futbolcuyu UEFA listesine de ekledi.
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir Fenerbahçe'nin de radarında bulunan Ümit Akdağ'ın transferini resmen açıkladı. Ezeli rakibinin de ilgilendiği genç savunmacıyı kadrosuna katan Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
Ümit Akdağ'ın transferin ardından Beşiktaş'ın UEFA listesine de eklendiği öğrenildi.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYORDU
Ümit Akdağ transferini daha dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise Fenerbahçe'nin ilgisi oldu. Sarı-lacivertliler de genç stoperi kadrosuna katmak için ilgilenirken, transferde mutlu sona ulaşan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile anlaşma sağlayarak Ümit Akdağ'ın bonservisini aldı ve oyuncuyla 4 yıllık kontrat yaptı.
BONSERVİSİ 2 YILDA ÖDENECEK
Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Ümit Akdağ için Alanyaspor'a ödeyeceği bonservis bedelini 2 yılda taksitler halinde ödeyecek. Genç futbolcunun 3 Eylül Perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.
SAVUNMADA ÜÇ POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
Romanya U21 Milli Takımı'nda 10 karşılaşmada 2 gol kaydeden Ümit Akdağ, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. A Milli Takım seviyesindeki tercihini henüz yapmayan 22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig devinden ezeli rakibine yılın transfer çalımı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)