Süper Lig devinin eski yıldızı halı sahada antrenman yapıyor - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devinin eski yıldızı halı sahada antrenman yapıyor

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Beşiktaş'tan ayrılarak sezon başında Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar, sürpriz bir şekilde Mersin'de bir halı sahada antrenman yaparken görüntülendi.

26.03.2025 17:01
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Süper Lig devi Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Hatayspor'a transfer olan Aboubakar, halı sahada yaptığı antrenmanlarla şaşkınlık yarattı. Kariyerinde Porto, Beşiktaş ve Suudi Arabistan gibi önemli durakları bulunan deneyimli forvetin, bireysel çalışmalarını Mersin Yenişehir'de bir halı sahada sürdürmesi dikkat çekti.

Son dönemde Hatayspor'daki durumu belirsizliğini koruyan Aboubakar'ın, formunu korumak için bireysel antrenmanlara devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili kulüpten ya da oyuncunun menajerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Aboubakar'ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası futbolseverler, yıldız golcünün geleceği hakkında çeşitli yorumlar yaptı. Kimileri Aboubakar'ın futbolu bırakmaya hazırlandığını düşünürken, bazıları ise bu durumun sadece bireysel bir antrenman süreci olduğunu savundu. Kamerunlu golcünün bu tercihi, futbolseverler arasında büyük merak uyandırırken, "Profesyonel futbolu bırakıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Süper Lig devinin eski yıldızı halı sahada antrenman yapıyor

Vincent Aboubakar, Hatayspor, Beşiktaş, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinin eski yıldızı halı sahada antrenman yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    hep balondu gsnin eski kocası 6 10 Yanıtla
  • Serkan Bayraktar:
    adam dun akşam Kamerun milli takım kaptanı olarak oynadı ve ikingol attı AMK ne alaka habere bak Kamerun milli takımı gibi takımın kaptanı, golcüsü.. 14 0 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    bitmiş okeye dönüyor 8 1 Yanıtla
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