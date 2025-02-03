Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

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Eyüpspor, Trabzonspor'dan ayrılan Umut Bozok ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Transfer sonrası açıklama yapan Bozok, Arda Hoca'nın araması sonrasında bu kararı verdiğini ve takıma gelmenin kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

03.02.2025 15:04  Güncelleme: 15:24
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Dün gece Trabzonspor'dan ayrılan Umut Bozok, Eyüpspor'a imzayı attı. İstanbul temsilcisi, Umut Bozok ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"ARDA HOCA ARAYINCA ÇOK FARKLI OLDU BENİM İÇİN"

Umut Bozok, transfer sonrası açıklamasında, "Arda Hoca arayınca çok farklı oldu benim için. Arda Hoca aradıktan sonra kararımı verdim. Böyle bir takıma gelmek benim için büyük bir şans. Kaliteli bir kadromuz var, ortam inanılmaz. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah takım ve benim için başarılı bir dönem olur." dedi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise, "Umut Bozok, A Milli Takımımız'a kadar yükselmiş, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış önemli bir oyuncu. Henüz 28 yaşında. Kasımpaşa'da yaşadığı çıkıştan sonra Trabzonspor'da istediği form grafiğini yakalayamadı. Biz ikas Eyüpspor'umuzda yakaladığımız idari ve sportif anlamdaki yükselen grafiğimize katkı vereceğini düşünüyoruz. Arda Hoca ile birlikte de bizim sistemimizin içinde Umut Bozok'un arzu ettiği çıkışı yakalayıp yeniden A Milli Takımımız'a yükselebileceğini düşünüyorum. Kulübümüz adına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun." diye konuştu.

Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Trabzonspor, Arda Turan, Umut Bozok, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mehmetC3541:
    her iki taraf içinde iyi oldu hayırlı olsun.gençlerin kıymetını bilmemiz gerekir, sonuçta öz evladımız 11 1 Yanıtla
  • yayla034:
    boş teneke Trabzonspor’a 10 kuruşluk faydası olmadı. 4 3 Yanıtla
  • murat atmaca:
    şimdi leblebi gibi gol atar:))) 4 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ BEDAVA DIYE UÇMUŞ AMA KRAL ARDA VARKEN KIM TINLAR OLEY VOLEY I DEMIS UMUT 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı - Son Dakika
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