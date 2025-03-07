Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

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Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nda çatlaklar meydana geldi. 2016 yılında sıfırdan inşa edilen ve dolgu toprak üzerine kurulan stadın duvarlarında çatlaklar oluştu. Uzmanlar, bu tür büyük yapıların zemin çökmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Stadyumun bazı bölgelerindeki duvarlar çatlamaya başladı. 2016 yılında inşası tamamlanan stadyum, heyelan sahasında çöken fay hattı üzerine inşa edilmişti.

07.03.2025 14:21
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Süper Lig devi Trabzonspor'un uzun zaman sonra 2016 yılında sıfırdan inşa ettiği Akyazı Stadı alarm veriyor. Duvarlarında çatlakların oluştuğu Akyazı Stadı'nın son halini gören taraftarlar şaşkınlığa uğradı.

Deniz kenarında olmasından dolayı 2016 yılında dolgu toprak üzerine yapılan stadyum çatlamaya başladı. Uzmanlara göre dolgu toprak üstüne yapılan böylesine büyük yapıların zemin çökmesi kaçınılmaz.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Stadyum yapıldıktan sonra da uzmanların uyarılarda bulunduğu biliniyordu. Dolgu toprak tehlikesinin altını çizen isimler haklı çıktı. Stadyumun bazı bölgelerindeki duvarlar çatlamaya başladı.

Ekol TV'nin haberine göre; Akyazı Stadyumu'nda bazı noktalar ciddi anlamda çatlamaya başladı. Korkutucu görüntüler sonrası yapılar bozulmaya başladı.

2016 yılında inşası biten stadyum, heyelan sahasında çöken fay hattı üzerine inşa edilmişti. Ünlü jeolog Osman Bektaş, "Dolgunun üzerindeki Akyazı Stadı'nın bu ağırlığı taşıyabilmesi için 4600 tane fore kazık dikildi. Bütün bunlara rağmen sürekli olarak binada kırılmalar ve çatlamalar gözlendi. Bu binanın farklı oturmasından kaynaklı. Bina düzgün otursaydı sıkıntı olmazdı. Yüzeyde gördüğümüz kırıkların, altta ne durumda olduğunu bilmeden bir de buraya Şehir Hastanesini kurduk. Bu dolguda her an tehlike var..." diyerek tehlikeyi gözler önüne serdi.

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

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Son Dakika Spor Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erol MARASLI:
    Bu stadı oraya yapan,buna izin kim varsa hesap vermeli.milyonlarca doların döküldüğü bu stad yapılmadan önce hiç zemin etüdü yapılmadımı veya dolgu ile yapılan zeminlerin zamanla çöktüğü orayı yapan hiç kimsenin aklına gelmedimi mutlaka sorumlular hesap vermek.devletin parası böyle koalyca çöpe atılmamalı 19 1 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    tüm takımlara süper lig devi diyorsunuz ayıp ya. tek büyük Fenerbahçe, zorunuza gitmesin 6 11 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    devletimiz yaparsa en iyisini yapar hemde kendi cebinden 1 8 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    olacağı zaten belliydi denize stat al sana stat 0 0 Yanıtla
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