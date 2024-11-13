Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi - Son Dakika
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Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi

Süper Lig\'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi

Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen ve mali kriz yaşayan Akhisarspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşmasına çıkmayarak 3-0 hükmen mağlup oldu. Akhisarspor, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Kupası finali oynamış ve 2018 yılında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

13.11.2024 07:50
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Türkiye Kupası ve Süper Kupa sahibi olan, yaşadığı mali krizin ardından Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Akhisarspor, BAL 7. haftasında evinde oynaması gereken TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşmasına çıkmayarak 3-0 hükmen mağlup oldu.

MAÇA ÇIKMADILAR

Yeşil-siyahlılar, BAL 8. Grup'ta Eti Maden Eti Spor ve Burhaniye Belediyespor'a 9-0, Manisa 1965 Spor Kulübü ve İznikspor'a 7-0, Yeni Çanspor'a 7-3 ve Domaniçspor'a 3-0 mağlup olarak, 6 maçta 6 mağlubiyet alırken, attığı 3 gole karşılık kalesinde 42 gol görmüştü. 7. haftada evinde oynaması gereken TKİ Tavşanlı Linyitspor müsabakasına çıkmayan Akhisarspor'un, bundan sonraki maçlara da çıkmayacağı öğrenildi.

2 KUPA KAZANMIŞLARDI

Akhisarspor, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Kupası finali oynamış, 2018 yılında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. 2018'de Türkiye Kupası şampiyonu olarak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Akhisarspor, normal süresi 1-1 biten müsabakayı penaltı atışları sonrası 5-4 kazanarak yılı çifte kupayla kapamıştı.

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