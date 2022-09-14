Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti - Son Dakika
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Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti

14.09.2022 12:14
Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından hiçbir takımla anlaşmayan Domenec Torrent'in, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını Vodafone Park'ta izlemesi dikkatlerden kaçmamıştı. İspanyol çalıştırıcının Sivasspor ile görüştüğü ortaya çıktı.

Galatasaray'ın ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Domenec Torrent'in adı Sivasspor ile anılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını Vodafone Park'ta izleyen Torrent'in bu maçı neden tribünde takip ettiği ise ortaya çıktı.

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Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 6 resmi maça çıkan Sivasspor, henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızı - beyazlılar; 4 beraberlik alırken, 2 kez de mağlubiyet yaşadı.

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Domenec Torrent, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti - Son Dakika
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