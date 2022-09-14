Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti

Galatasaray'ın ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Domenec Torrent'in adı Sivasspor ile anılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını Vodafone Park'ta izleyen Torrent'in bu maçı neden tribünde takip ettiği ise ortaya çıktı.

SEZONA KÖTÜ BAŞLAYAN SİVAS'TA GÜNDEM KAN DEĞİŞİMİ

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 6 resmi maça çıkan Sivasspor, henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızı - beyazlılar; 4 beraberlik alırken, 2 kez de mağlubiyet yaşadı.