Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi

Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi
23.07.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Galatasaray ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından 17 yaşındaki Egehan Şensoy’un sözleşmesini feshetti.

Konyaspor U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki stoper Egehan Şensoy'un sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı sonrası kulüple yolları ayrıldı.

GALATASARAY PAYLAŞIMI SONUNU GETİRDİ

Konyaspor altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken ve A takıma yükselmesi beklenen 17 yaşındaki genç stoper Egehan Şensoy'un kulüpteki geleceği, sosyal medyada yaptığı tek bir paylaşımla sona erdi. Bu sezon U19 liginde 20 resmi maça çıkan ve 2 gol kaydeden genç yetenek, kişisel sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaştı. Görselin altına "Hayal kurardık telli duvaklı" notunu düşen Şensoy, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın ardından harekete geçen Konyaspor camiası, yapılan paylaşımın kulübün temsil ettiği değerlerle bağdaşmadığını belirterek 17 yaşındaki Egehan Şensoy’un sözleşmesini feshetti.

Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi

İşte Konyaspor'un o açıklaması:

''Son günlerde futbolcumuz Egehan Şensoy hakkında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar ve bu paylaşımların ardından oluşan hassasiyet, kulübümüz tarafından titizlikle değerlendirilmiştir.

Konyaspor Futbol Akademisi olarak; sporun birleştirici gücüne, saygıya, fair play ruhuna, toplumsal sorumluluğa ve kulübümüzün köklü değerlerine bağlılığı esas almaktayız. Bu anlayış doğrultusunda, kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkate alınmış ve söz konusu durumun kulübümüzün temsil ettiği değerlerle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle, futbolcumuz Egehan Şensoy ile Konyaspor Futbol Akademisi arasındaki ilişki sonlandırılmıştır.

Konyaspor Futbol Akademisi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca sportif başarıya değil; karakteri, disiplini, ahlaki sorumluluğu ve örnek sporcu kimliğini önceleyen yaklaşımını kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi

Sosyal Medya, Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Engin AKŞAHİN Engin AKŞAHİN:
    Konyaspor yönetiminde bile 3 büyüklerden birini tutan muhakkak vardır. Neyin kafası bu anlamadım. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma

22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 23:24:40. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.