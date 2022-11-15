Ümraniyespor'dan Cristiano Ronaldo'ya çağrı: Bize gel, burada hain yok - Son Dakika
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Ümraniyespor'dan Cristiano Ronaldo'ya çağrı: Bize gel, burada hain yok

15.11.2022 23:35

Süper Lig ekibi Ümraniyespor, kulübü Manchester United ile ilgili yaptığı açıklama sonrası zor günler geçiren Cristiano Ronaldo'ya talip oldu. Ronaldo'ya montajla Ümraniyespor forması giydirilerek, "Bize gel, burada hain yok" ifadesine yer verildi.

Manchester United'da yedek kulübesine hapsolan ve ayrılmak için gün sayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda da sıkıntılı günler yaşıyor. Bruno Fernandes ve Cancelo'dan ilginç tepkiler gören Ronaldo, gündemin zirvesine oturdu.

HAYRANLARI ÜZGÜN

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Ronaldo'nun son zamanlarda yaşadıkları hayranlarını kahretti. Futbol dünyasından büyük destek gören Cristiano Ronaldo'ya Süper Lig ekibi Ümraniyespor da mesaj yolladı.

"BURADA HAİN YOK"

Kulübün sosyal medya ekibi yıldız futbolcuya montajla Ümraniyespor forması giydirip video paylaştı. Paylaşılan videoya, "Come to Ümraniye Ronaldo. Burada hain yok. Sadece barış var" notu düşüldü.

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