Kulüpten yapılan açıklamada, " Futbolcumuz Diego Sousa, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor, kaleci Sousa'yı Bodrumspor'a kiraladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.