Antalyaspor, kaleci Sousa'yı Bodrumspor'a kiraladı - Son Dakika
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Antalyaspor, kaleci Sousa'yı Bodrumspor'a kiraladı

05.09.2022 16:23
Antalyaspor, kaleci Sousa'yı Bodrumspor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı.

Antalyaspor, 30 Haziran 2021 tarihinde Portekiz'in Sporting B takımından kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Diogo Sousa'nın Bodrumspor'a satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Futbolcumuz Diego Sousa, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, kaleci Sousa'yı Bodrumspor'a kiraladı - Son Dakika

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