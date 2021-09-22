Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın ilk yarısı, Muhammet Demir'in 10. saniyede attığı golle ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada santra sonrası ceza sahasına doldurulan topu Figueiredo, Muhammet'e önüne indirdi. Bu oyuncunun şık vuruşunda top filelere gitti ve Türk futbol tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti. 1-0

16. dakikada sol kanattan Figueiredo'nun ceza sahasına doğru yerden yaptığı tehlikeli ve sert ortayı kaleci Volkan iki hamlede kontrol edebildi.

18. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutu Oğuz Ceylan'dan döndü.

24. dakikada Muhammet Demir'in çalımlarla ceza sahası sıfır noktasına indikten sonra çevirdiği topa arka direkte kimse dokunamadı.

35. dakikada Recep Niyaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sagal'ın yerden sert şutu direkten döndü.

40. dakikada Lima'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka'nın yakın mesafeden vuruşu dışarıya gitti.

44. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Günay'ın üzerine gitti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kemal Yılmaz xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan x, Papy Djilobodji x, Steven Caulker xx, Halil İbrahim Pehlivan x, Alexander Merkel x, Doğan Erdoğan x, Recep Niyaz x, Angelo Sagal x, Figueiredo x, Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Burak, Alin Tosca, Stelios Kitsiou, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Ahmed El Messaoudi, Jefferson, Torgeir Borven, Hamza Mendyl, Nouha Dicko

Teknik Direktör: Erol Bulut

Başakşehir: Volkan Babacan x, Lucas Lima x, Carlos Ponck x, Alexandru Epureanu x, Şener Özbayraklı x (Leo Duarte dk. 36 x), Tolga Ciğerci x, Peter Zulj x, Berkay Özcan x, Edin Visca x, Fredrik Gulbrandsen x, Stefano Okaka x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Nacer Chadli, Atabey Çiçek, Youssouf Ndayishimiye, Daniel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Muhammet Demir (dk. 1) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Merkel, Recep Niyaz (Gaziantep FK) - GAZİANTEP