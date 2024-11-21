Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
23 Kasım Cumartesi:
13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Bellona Kayserispor- Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sipay Bodrum FK- Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor- Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor- Adana Demirspor: Mehmet Türkmen
Son Dakika › Spor › Süper Lig Haftası Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
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