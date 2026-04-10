Süper Lig Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
Yarın:
14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan
17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
12 Nisan Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
13 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün
