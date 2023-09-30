Szymanski'nin başarısı tesadüf değil! Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntüler büyük sükse yaptı - Son Dakika

Szymanski'nin başarısı tesadüf değil! Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntüler büyük sükse yaptı

Son Güncelleme: 30.09.2023 08:50

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşılaşmasında yıldızlaşan Sebastian Szymanski'nin İsmail Kartal'dan taktiksel direktifler aldığı anların görüntülerini yayınladı. Polonyalı futbolcunun, mücadelede Kartal'ın talimatlarına tamamen uyarak mücadeleye damga vurduğu görüldü.

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Mücadalede Szymanski attığı 2 golle maçın yıldızı olurken Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın Polonyalı yıldıza direktif verdiği anların görüntüsünü yayınladı.

"BAŞARI SADECE BİR SONUÇ DEĞİL, HİKAYEDİR"

Fenerbahçe'nin, "Başarı sadece bir sonuç değil, hikayedir..." ifadeleriyle yayınladığı görüntülerde İsmail Kartal'ın Szymanski'ye taktik verdiği görüldü.

SAHADA KARTAL'IN DEDİKLERİNİ HARFİYEN UYGULADI

RAMS Başakşehir maçında 2 gol atan Szymanski'nin Kartal'ın taktiklerini harfiyen yerine getirdiği maç içinden görüntülerle desteklendi. Sarı-lacivertli taraftarlar kulübün bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Szymanski'nin başarısı tesadüf değil! Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntüler büyük sükse yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Szymanski'nin başarısı tesadüf değil! Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntüler büyük sükse yaptı - Son Dakika
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