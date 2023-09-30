Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Mücadalede Szymanski attığı 2 golle maçın yıldızı olurken Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın Polonyalı yıldıza direktif verdiği anların görüntüsünü yayınladı.
Fenerbahçe'nin, "Başarı sadece bir sonuç değil, hikayedir..." ifadeleriyle yayınladığı görüntülerde İsmail Kartal'ın Szymanski'ye taktik verdiği görüldü.
RAMS Başakşehir maçında 2 gol atan Szymanski'nin Kartal'ın taktiklerini harfiyen yerine getirdiği maç içinden görüntülerle desteklendi. Sarı-lacivertli taraftarlar kulübün bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.
Son Dakika › Spor › Szymanski'nin başarısı tesadüf değil! Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntüler büyük sükse yaptı - Son Dakika