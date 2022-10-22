Trabzonspor konuk ettiği Sivasspor'u Hamsik'le devirdi - Son Dakika
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Trabzonspor konuk ettiği Sivasspor'u Hamsik'le devirdi

22.10.2022 19:00

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u Marek Hamsik'in golüyle 1-0 yenerek 2 haftalık beraberlik serisinin ardından 3 puan hasretini dindirdi.

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı.

HAMSIK'TEN GALİBİYET GOLÜ

Mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik attı. Son 2 hafatada Kasımpaşa ve Beşiktaş ile berabere kalan bordo-mavililer, karşılaşmayı 1-0 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

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Süper Lig'de oynadığı 11 maçın ardından Trabzonspor, 21 puanla 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 10 puanla 13. sıraya geriledi.

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SON DAKİKA: Trabzonspor konuk ettiği Sivasspor'u Hamsik'le devirdi - Son Dakika
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