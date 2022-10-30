Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti

30.10.2022 19:19

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 yendi. Şenol Güneş yönetiminde ilk karşılaşmasında farka koşan siyah-beyazlılar bu sonuçla 2 haftalık galibiyet özlemini bitirdi.

Beşiktaş ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

PERDEYİ CENK AÇTI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, 5. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılarda 33. dakikada sahneye çıkan Weghorst farkı 2'ye çıkardı. Ümraniyespor'da ise Del Valle 45. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 2-1'lik skorla götürdü.

BEŞİKTAŞ FARKA KOŞTU

İkinci yarı ise sahada Beşiktaş fırtınası yaşandı. Siyah-beyazlılar 48. dakikada Tayyip Talha ile 3. golü bulurken, Ümraniyespor 57. dakikada Avounou ile karşılık verdi. 62. dakikada Cenk Tosun ve 78. dakika Weghorst attığı gollerle takımını 5-2 öne geçiren isimler oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, Ümraniyespor'u 5-2 yenerek 2 haftalık galibiyet özlemini dindirdi. Siyah-beyazlılar bu zaferle ligde puanını 22'ye yükseltti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika
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