MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup etti

MKE Ankaragücü ile Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Giorgi Beridze, 61. dakikada Taylan Antalyalı, 69. dakikada Ali Sowe ve 90+2. dakikada Lamine Diack kaydetti. Hatayspor'un tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan El Kaabi kaydetti.
Mücadelede Ankaragücü'nün ikinci golünü atan Taylan Antalyalı, Beridze'nin attığı ilk golün de asistini yaparak maça damga vurdu.
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