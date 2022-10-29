Süper Lig ekibi Hatayaspor, gençliğinde Ankaragücü forması giyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçlarına atanmasına tepki gösterdi

Ankaragücü ile Hatayspor'un Süper Lig'in 12. haftasında Eryaman Stadı'nda oynayacağı mücadeleye hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanması infial yarattı.

HATAYSPOR CEPHESİNDE TEPKİ VAR

Ankara bölgesi hakemi olan ve daha önce Ankaragücü altyapısında forma giyen Yaşar Kemal Uğurlu'nun, Ankaragücü-Hatayspor maçında düdük çalacak olmasına bordo-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Daha önce kariyerinde sadece bir kez Ankaragücü maçı yöneten Yaşar Kemal Uğurlu, 2020-2021 yılında oynanan ve 1-1 sona eren Gençlerbirliği-Ankaragücü maçında düdük çalmıştı.

"ANKARAGÜCÜ'NÜN ALTYAPISINDA OYNADIM"

TFF'nin yayın organı TamSaha dergisine 2017 yılında verdiği röportajda hakem Yaşar Kemal Uğurlu, "Sanırım Konyalı olduğumu artık herkes biliyor (gülüyor). Herhalde benden başka hiçbir hakem arkadaşımda böyle bir sorun gün yüzüne çıkmamıştır. Ben Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm, Ankaragücü'nün altyapısında oynadım ve üniversite dâhil eğitim hayatımın tamamını Ankara'da geçirdim. Bunları belirtiyorum çünkü dediğiniz gibi kamuoyunda geçen senelerde bu konudan çok söz edilmişti. Evet, aslen Konyalıyım. Babam orada doğmuş ve nüfus kütüğümüz de Konya'da. Konya'da bazı akrabalarım yaşıyor ve her Türk vatandaşı gibi ben memleketinden onur duyan, bununla beraber alın terinin değerini bilen biriyim." ifadelerini kullanmıştı.