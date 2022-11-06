2 farklı geriye düşen Antalyaspor, Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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2 farklı geriye düşen Antalyaspor, Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti

06.11.2022 19:47

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup etti. Akdeniz ekibi bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

ANTALYASPOR, 2-0'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmada Fatih Karagümrük 4. dakikada Ebrima Colley'in golüyle 1-0 öne geçerken, 19. dakikada Diagne farkı 2'ye yükseltti. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını artıran Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Haji Wright, 41 ve 84. dakikada Güray Vural ile 45+2. dakikada Veysel Sarı kaydetti.

SERİYE BAĞLADILAR

Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 16'ya çıkardı. Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.

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Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 farklı geriye düşen Antalyaspor, Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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