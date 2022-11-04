Ümraniyesporlu Geraldo'nun Alanyaspor'a kornerden attığı gol, gözlerin pasını sildi - Son Dakika
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Ümraniyesporlu Geraldo'nun Alanyaspor'a kornerden attığı gol, gözlerin pasını sildi

04.11.2022 21:56
Ümraniyesporlu Geraldo'nun Alanyaspor'a kornerden attığı gol, gözlerin pasını sildi

Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor'u ağırlarken ev sahibi ekipte Geraldo'nun kornerden attığı gol futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Angolalı futbolcu bu golü sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Ümraniyespor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye Geraldo'nun kornerden attığı gol damga vurdu.

SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİLER

Alanyaspor karşısında 21. dakikada Umut Nayir ile öne geçen Ümraniyespor, Geraldo'nun 38. dakikada kornerden attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Görüntü: Beinsports
Görüntü: Beinsports
Görüntü: Beinsports
Görüntü: Beinsports

GERALDO KORNERDEN AFFETMEDİ

38. dakikada kornerde topun başına geçen Geraldo, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Runarsson'u avlayan Angolalı futbolcu, sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler yaptıkları paylaşımlarda Geraldo için övgü dolu ifadeler kullandı.

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