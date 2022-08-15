Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu

15.08.2022 22:39
Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçta Enner Valencia'nın kaçırdığı goller sarı-lacivertli taraftarları sinir krizine soktu. Özellikle 30. dakikada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruşla topu auta yollayan Ekvadorlu forvet sosyal medyada gündem oldu. Valencia, 34. dakikada attığı gol ile ise kaçırdıklarını bir nebze olsun taraftarına unutturdu.

Kasımpaşa karşısında ilk yarıda 2 farklı üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe'de Enner Valencia kaçırdığı gollerle sosyal medyaya damga vurdu.

TARAFTAR SAÇ BAŞ YOLDU

Enner Valencia, mücadelenin 30. dakikasında rakip ceza sahası içinde Kasımpaşalı savunmacıları geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ekvadorlu forvetin müsait pozisyonda çok kötü bir vuruşla topu dışarı yollaması taraftara adeta saç baş yoldurdu.

Fenerbahçelilere Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı golün izahı çok zor
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçelilere Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı golün izahı çok zor
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçelilere Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı golün izahı çok zor
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçelilere Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı golün izahı çok zor
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçelilere Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı golün izahı çok zor
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçelilere Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı golün izahı çok zor
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçelilere Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı golün izahı çok zor
Görüntü: Beinsports

ŞANSSIZLIĞINI KIRDI GOLÜNÜ ATTI

Bu pozisyon dışında maç içerisinde başka gol fırsatları da yakalayan Valencia, 34. dakikada şanssızlığını kırdı ve topu ağlara yollayarak sarı-lacivertlileri 2-0 öne geçirdi.

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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

Enner Valencia, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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