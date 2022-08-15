Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu

Kasımpaşa karşısında ilk yarıda 2 farklı üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe'de Enner Valencia kaçırdığı gollerle sosyal medyaya damga vurdu.

TARAFTAR SAÇ BAŞ YOLDU

Enner Valencia, mücadelenin 30. dakikasında rakip ceza sahası içinde Kasımpaşalı savunmacıları geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ekvadorlu forvetin müsait pozisyonda çok kötü bir vuruşla topu dışarı yollaması taraftara adeta saç baş yoldurdu.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

ŞANSSIZLIĞINI KIRDI GOLÜNÜ ATTI

Bu pozisyon dışında maç içerisinde başka gol fırsatları da yakalayan Valencia, 34. dakikada şanssızlığını kırdı ve topu ağlara yollayarak sarı-lacivertlileri 2-0 öne geçirdi.