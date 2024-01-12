Süper Lig\'in 20. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
Hatayspor - Pendikspor: Muhamet Ali Metoğlu
MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
Başakşehir FK - Alanyaspor: Arda Kardeşler
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
14 OCAK PAZAR
İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker
Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 OCAK PAZARTESİ
Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
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