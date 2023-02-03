Olaylı maçın ardından Murat Sancak'tan yorum! Hakemle ilgili sözleri Fener taraftarını daha da öfkelendirecek - Son Dakika
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Olaylı maçın ardından Murat Sancak'tan yorum! Hakemle ilgili sözleri Fener taraftarını daha da öfkelendirecek

03.02.2023 11:14

Adana Demirspor ve Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Twitter hesabından, verdiği kararlarla maçın önüne geçen Ali Palabıyık'ın performansı hakkında yorum yapan Sancak, "Dün zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın kararları tartışma yaratırken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan da konuya dair yorum geldi.

"HAKEM GENEL ANLAMDA İYİYDİ"

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını değerlendiren Sancak, "Dün zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda ve kırmızı, kimine göre değil." dedi.

"BAZI ŞEYTANLAR ADANA'YI SEVMİYOR"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Sancak, "Bazı şeytanlar var. Ellerini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, binleri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam para cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana'yı sevmiyor, niye acaba?" ifadelerini kullandı.

İşte Murat Sancak'ın o paylaşımı:

Murat Sancak'tan Ali Palabıyık yorumu: Bazı şeytanlar Adana'yı sevmiyor, niye acaba?
YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: FB KULÜBÜ, ELEŞTİRİ YAPARKEN OBJEKTİF OLSA İYİ OLURDU, ANTALYA VE ÜMRANİYE SPOR MAÇLARINI DA HATIRLASIN...BERABERE BİTECEK MAÇLAR BİR ŞEKİLDE FB' YE VERİLDİ. Cevap Yaz 59 45 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Murat başkan bu sene en çok doğranan camia uzak ara,Fener en çok ağlayan ve en çok kollanan maalesef. Cevap Yaz 67 65 Yayından Kaldır
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Adana Demirspor, Ali Palabıyık, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maçın ardından Murat Sancak'tan yorum! Hakemle ilgili sözleri Fener taraftarını daha da öfkelendirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olaylı maçın ardından Murat Sancak'tan yorum! Hakemle ilgili sözleri Fener taraftarını daha da öfkelendirecek - Son Dakika
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