Süper Lig'in 26. haftasının maç programı açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 26. haftasının maç programı açıklandı

Süper Lig\'in 26. haftasının maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. 16-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan maçlar, farklı takımlar arasında yapılacak.

07.02.2024 15:28
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

16.00 Hatayspor - Sivasspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

16.00 Pendikspor - Trabzonspor

19.00 MKE Ankagücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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