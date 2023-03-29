Favori çok net! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu - Son Dakika
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Favori çok net! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu

29.03.2023 15:28

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan mücadele öncesinde iddia oranları da belli oldu. Ev sahibi Fenerbahçe'nin favori olarak gösterildiği maçta sarı-lacivertlere 1,62 siyah-beyazlılara 3,50 beraberliğe ise 3,36 oran verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ve ikinci sırada bulunan Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesinde iddia risk yönetimi de mücadelenin oranlarını açıkladı.

EZELİ RAKİPLERİN DURUMLARI

Sarı-lacivertli takım 24 maç sonunda topladığı 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip ise 49 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Favori çok net! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu

SON 5 DERBİDE EŞİTLİK VAR

Ülker Stadyumu'nda iki takım arasında oynanan son 5 maçta Fenerbahçe ve Beşiktaş birer kez kazanırken, taraflar 3 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Dev derbinin oranları şu şekilde;

  • Fenerbahçe kazanır: 1.62
  • Beraberlik: 3.36
  • Beşiktaş kazanır: 3.50
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Son Dakika Spor Favori çok net! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Favori çok net! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu - Son Dakika
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