Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ve ikinci sırada bulunan Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesinde iddia risk yönetimi de mücadelenin oranlarını açıkladı.
Sarı-lacivertli takım 24 maç sonunda topladığı 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip ise 49 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Ülker Stadyumu'nda iki takım arasında oynanan son 5 maçta Fenerbahçe ve Beşiktaş birer kez kazanırken, taraflar 3 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Dev derbinin oranları şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Favori çok net! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu - Son Dakika