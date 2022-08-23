Kayserispor'un 3 puanla 12. sırada yer aldığı haftada ise Hatayspor , Karagümrük İstanbulspor, ve Kasımpaşa ise üçüncü haftayı da puanla tanışamadan noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayserispor 12. sıraya geriledi - Son Dakika

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