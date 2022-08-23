Kayserispor 12. sıraya geriledi - Son Dakika
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Kayserispor 12. sıraya geriledi

23.08.2022 08:43
Kayserispor 12. sıraya geriledi

Süper Lig'in 3. haftasını yenilgiyle noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 12. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 3. haftasını yenilgiyle noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 12. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 3. haftasını Başakşehir yenilgisi ile noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 12. sıraya geriledi. Geçen hafta sahasında İstanbulspor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılılar, Başakşehir yenilgisi sonrasında haftayı puansız geçti.

Sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenen ve 7 puana erişen Fenerbahçe'nin zirvede yer aldığı Süper Lig'de Başakşehir ikinci, Beşiktaş üçüncü sırada bulundu.

Kayserispor'un 3 puanla 12. sırada yer aldığı haftada ise Hatayspor, Karagümrük İstanbulspor, ve Kasımpaşa ise üçüncü haftayı da puanla tanışamadan noktaladı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

İstanbulspor, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 12. sıraya geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor 12. sıraya geriledi - Son Dakika
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