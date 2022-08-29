Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. ŞENOL Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterirken tribünler tamamen doldu. Sezonun ilk büyük karşılaşmasında Trabzonspor'un talebi ve İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı. Son olarak 29 Ekim 2017'de Trabzon deplasmanında maç izleyebilen sarı kırmızılı taraftarların 1764 günlük hasretleri sona erdi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarı 1764 gün sonra Trabzon'da tribünde yerini aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.