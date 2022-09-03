Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı

03.09.2022 21:18
Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada mücadele edecek ilk 11'ler de belli oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele öncesi Fenerbahçe 7 puanla 7. sırada yer alırken Kayserispor ise 6 puanla 9. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşmada ter dökecek futbolcular belli oldu.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Pedro, King

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.

TEK EKSİK ENNER VALENCİA

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor. Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR 53. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 53. kez karşılaşacak. İki takım arasında ligde oynanan 52 müsabakada Fenerbahçe 32, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 116 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

İSTANBUL'DA 25. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 24 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. Üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Kayserispor 30 golle karşılık verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

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Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri... Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri... Fenerbahçe ile Kayserispor 53. randevuda Fenerbahçe ile Kayserispor 53. randevuda

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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