Kasımpaşa konuk olduğu Ümraniyespor'u devirdi - Son Dakika
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Kasımpaşa konuk olduğu Ümraniyespor'u devirdi

17.09.2022 19:13

Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa puanını 9'a çıkararak 10. sıraya yerleşirken Ümraniyespor ise yine kazanamadı ve 2 puanla 17. sırada yer buldu.

Ümraniyespor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

KASIMPAŞA, ÜMRANİYESPOR'U 2 GOLLE GEÇTİ

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 84. dakikada Stephane Bahoken kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 90+9. dakikada Antonio Mrsic'ten geldi. Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyet alan Kasımpaşa, puanını 9'a yükseltti. Ümraniyespor, henüz ligde galibiyetle tanışamadı ve 2 puanda kaldı.

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SON DAKİKA: Kasımpaşa konuk olduğu Ümraniyespor'u devirdi - Son Dakika
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