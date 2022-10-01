Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

01.10.2022 19:06
Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi. Geriye düştüğü karşılaşmada kazanmasını bilen bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 83. dakikada Umut Bozok attı. VAR kontrolleri sonrası toplam 100 dakikada tamamlanan maçı kazanan Trabzonspor, 16 puanla 4. sıraya çıktı.

Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

GAVRANOVIC PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Kayserispor etkili ataklarını 24. dakikada Gavranovic'in attığı gol ile süsledi. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

TRABZONSPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarı ipleri biraz daha eline alan Trabzonspor'da teknik diretkör Abdullah Avcı, 64. dakikada Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bardhi'yi oyuna sürdü. Bu dakikadan itibaren baskısını daha çok artıran bordo-mavililerde 78. dakikada Bakasetas penaltıdan skoru 1-1'e getirdi. 83. dakikada sahneye çıkan Umut Bozok ise galibiyet golünü atarak Trabzonspor'a zaferi getirdi.

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SON DAKİKA: Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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