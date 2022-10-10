Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti

Başakşehir ile Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yiğidolar 2-0 kazandı.

SÜPER LİG'DEKİ İLK GALİBİYETİ

Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 45+2'te penaltı ve 85'te Dia Saba kaydetti. Maçı 2-0 kazanan Yiğidolar, bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE YARA ALDI

Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükselirken, 17 puanda kalan Başakşehir zirve yarışında yara aldı ve maç eksiğiyle 7. sıraya geriledi.