Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi

07.08.2022 18:04
Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi

Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de forma numaraları federasyonu bildirildi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, 10 numaranın yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe'de yarın oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde 10 numaranın yeni sahibi belli oldu.

FENERBAHÇE'DE NUMARALAR BELLİ OLDU

Avrupa kupalarında oynanan maçlarda 25 numarayı giyen Arda Güler, TFF'ye verilen listeye göre Süper Lig'de 10 numaralı formayı giyecek. Yeni transfer Joao Pedro'ya ise 20 numara verildi. Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, yeni sezonda sarı-lacivertlilerde Alioski 6, Ferdi 7, Luan Peres 28 ve Tiago Çukur 58 numarayı giyecek.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi - Son Dakika
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