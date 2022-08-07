Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi

Fenerbahçe'de yarın oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde 10 numaranın yeni sahibi belli oldu.

FENERBAHÇE'DE NUMARALAR BELLİ OLDU

Avrupa kupalarında oynanan maçlarda 25 numarayı giyen Arda Güler, TFF'ye verilen listeye göre Süper Lig'de 10 numaralı formayı giyecek. Yeni transfer Joao Pedro'ya ise 20 numara verildi. Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, yeni sezonda sarı-lacivertlilerde Alioski 6, Ferdi 7, Luan Peres 28 ve Tiago Çukur 58 numarayı giyecek.