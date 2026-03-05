Süper Lig\'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Transfermarkt, 2025-2026 sezonunda Süper Lig ekiplerinin yeni piyasa değerlerini belirledi. Güncellenen listede bazı kulüpler yükselişe geçerken, bazıları değer kaybetti.
Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 345 milyon euro'luk değeriyle en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 97 milyon euro fark attı.
İşte Süper Lig'in en değerli takımları:
