Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu

Ligin ilk 6 haftalık bölümününde puan alamayan Giresunspor, son 3 haftada 7 puan topladı. Geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Giresun, bu hafta da evinde Rize'yi mağlup etti. Giresunspor ligin başından beri ortaya koyduğu iyi oyunun meyvesini toplamaya başladı.

BOYD ŞANSI BİTİRDİ

Rizespor'da Boyd'un 11. dakikada gördüğü kırmızı kart işleri değiştirdi. Giresunspor o dakikadan sonra kontrolü ele aldı. 62'de Selim Ay, kendi ağlarını buldu. Son dakikada Champness sahneye çıktı ve 3 puanı getirdi.