Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor

Süper Lig\'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri\'ne transfer oluyor
04.06.2025 19:46
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Kasımpaşa forması giyen ve sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gül ile İtalya Serie A ekibi Genoa, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Wahda, Almanya Bundesliga'dan SC Freiburg, Rusya temsilcisi FK Krasnodar ve Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ilgileniyor. Al-Wahda yönetimi Gökhan Gül'ün transferi için oyuncuyu ve temsilcisini yüz yüze görüşmeye ülkeye davet etti.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 47 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Kasımpaşa'da tecrübeli orta saha Gökhan Gül, mavi-beyazlı ekipten ayrılıyor.

5 TALİP BİRDEN

Sezonun tamamlanmasının ardından 30 Haziran itibariyle sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncunun; İtalya Serie A ekibi Genoa, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Wahda, Almanya Bundesliga'dan SC Freiburg, Rusya temsilcisi FK Krasnodar ve Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'dan birine transfer olması bekleniyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE DAVET EDİLDİ

Al-Wahda yönetimi Gökhan Gül'ün transferi için oyuncuyu ve temsilcisini yüz yüze görüşmeye ülkeye davet etti. 26 yaşındaki orta saha geleceği ile ilgili kararı ilerleyen süreçte verecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Kasımpaşa formasını 25 kez terleten Gökhan Gül, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, 1565 dakika süre aldı.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya Serie A, Bundesliga, Kasımpaşa, Krasnodar, Freiburg, Almanya, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor - Son Dakika

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