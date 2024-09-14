Süper Lig Transfer Raporu - Son Dakika
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Spor

Süper Lig Transfer Raporu

Süper Lig takımları 2024-25 sezonunda çoğunlukla yurt dışından 158 oyuncu transfer etti.

14.09.2024 00:47
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Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde tercihlerini yurt dışından kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Süper Lig'in 16 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına 158 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 101'i yurt dışından gelirken 57'si Türkiye'den alındı.

Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor, transfer tahtası kapalı olduğu için takviye yapamadı.

En fazla ithali Trabzonspor yaptı

Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu Trabzonspor getirdi.

Karadeniz temsilcisi, kadrosuna kattığı 13 futbolcunun tamamını yurt dışından transfer etti.

Trabzonspor gibi transferlerinin tamamını yurt dışından yapan bir diğer takım ise Kasımpaşa oldu. İstanbul temsilcisi kadrosunu 6 isimle güçlendirirken bu oyuncuların hepsi Türkiye dışındaki ekiplerden geldi.

Trabzonspor'un ardından en fazla ithal oyuncu transferini 11 futbolcuyla Gaziantep FK yaptı.

Göztepe ise 10 ithal futbolcuyla bu anlamda üçüncü sırada yer aldı.

En az ithal oyuncu transferini ligin yeni takımı Eyüpspor yaptı. Kadrosunu 10 isimle güçlendiren İstanbul temsilcisi, bu futbolculardan 9'unu Türkiye'deki takımlardan transfer ederken yalnızca 1 oyuncuyu yurt dışından getirdi.

10 Türk ülkesine döndü

Takımlar, yurt dışından 10 Türk futbolcuyu getirdi.

Yurt dışından alınan 101 futbolcunun 10'unu Türk vatandaşları oluşturdu.

Berat Çeken, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Koray Günter, Melih İbrahimoğlu, Tunahan Taşçı, Serdar Saatçı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak gibi isimler, yeni sezonda kulüplerin transfer çalışmaları kapsamında ülkeye geldi.

Sayılar

Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:

Takım

Yurt dışı

Yurt içi

Trabzonspor

13

0

Gaziantep FK

11

6

Göztepe

10

3

Konyaspor

8

8

Antalyaspor

6

4

Beşiktaş

6

2

Bodrum FK

6

7

Çaykur Rizespor

6

4

Kasımpaşa

6

0

Alanyaspor

5

3

Hatayspor

5

2

Başakşehir

5

1

Sivasspor

5

3

Galatasaray

5

1

Fenerbahçe

4

3

Eyüpspor

1

9

Transferde tercih İngiltere

Süper Lig takımları, transferde en fazla İngiltere'de top koşturan futbolcuları tercih etti.

Takımlar, İngiliz kulüplerinden 13 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi. İngiltere'yi 11 transferle Fransa ve 10 transferle İtalya izledi.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların bonservisini elinde bulunduran takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:

Ülkeler

Sayı

İngiltere

13

Fransa

11

İtalya

10

Portekiz

9

Polonya, Rusya

5

Belçika, Suudi Arabistan, Almanya

4

Brezilya, Bulgaristan, İspanya, Romanya

3

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hollanda, İskoçya, İsviçre, Macaristan, Meksika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan

2

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çekya, Danimarka, İsrail

1

Kaynak: AA

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